ليبيا المستقبل | ما الدور المرتقب للقبائل الليبية في الانتخابات المُنتظرة؟

سياسيون يعتبرونها ظهيراً لأبنائها حال ترشحهم

– (صحيفة الشرق الأوسط): أعادت التحركات الجارية في ليبيا حالياً باتجاه السعي لإجراء الانتخابات العام الجاري، القبائل إلى دائرة الضوء، وسط توقع سياسيين بأنه سيكون لها دور في السباق المنتظر، إذا توفر التوافق المطلوب بين الأفرقاء، والذي تعمل عليه البعثة الأممية.

ويرى سياسيون أن الاستحقاق المنتظر يعد بوابة للقبائل في عموم ليبيا، لاستعادة جزء من نفوذها الذي فقدته خلال السنوات الماضية على خلفية انخراطها في حسابات الصراع السياسي والعسكري.

وتوقعت عضو مجلس النواب الليبي، أسماء الخوجة، تزايد الاهتمام الأيام المقبلة بدور القبيلة وتحديدا من قبل المرشحين البرلمانيين، وقالت إنه “حال استمرار القوى السياسية كافة بالدفع نحو إجراء الانتخابات، فسوف نرصد جولات وزيارات متعددة من جميع المرشحين لمناطق تمركز قبائلهم”.

ورأت أن القبيلة هي “الخزان البشري الذي يتعين على أي مرشح اللجوء إليه لطلب الدعم وخاصة بالمناطق الريفية، نظرا لضعف أثر العامل القبلي بالمدن الكبرى”.

وتقضي المبادرة التي طرحها باتيلي، أمام مجلس الأمن بتشكيل لجنة رفيعة المستوى تجمع كل أصحاب المصلحة، والمؤسسات، والشخصيات، وزعماء القبائل، والنساء والشباب، مهمتها الوصول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية نهاية العام الجاري إذا تم إقرار القوانين الانتخابية قبل نهاية يونيو (حزيران) المقبل.

أما فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية، فترى الخوجة، أن المنافسة “ستعتمد بدرجة أكبر على شعبية المرشح مقارنة بالاعتماد على ورقة الولاء القبلي”، مستدركة: “هذا صعب الحدوث، ولكن إذا ما فاز أي مرشح بكامل أصوات قبيلة واحدة كبيرة، كقبيلة ورفلة مثلاً فهذا كفيل بتعزيز فرصه لحسم المعركة لصالحه”.

ونوهت إلى أن عدد المنتمين إلى قبيلة ورفلة، يقترب من مليون ليبي – أي سدس عدد سكان البلاد، وهناك قبائل أخرى وازنة، وإن كانت أقل عدداً منها وتقع بذات المنطقة الغربية كترهونة وورشفانة، بالإضافة إلى العبيدات بالمنطقة الشرقية والبراعصة والعواقير والمنفة”.

ويرجح مراقبون أن يحظى قائد “الجيش الوطني”، خليفة حفتر، بدعم واسع من قبائل المنطقة الشرقية إذا لم تترشح أسماء أخرى كبيرة تنتمي لها، بالإضافة لدعم قبيلته الفرجان برغم تمركزها بالمنطقة الغربية، فيما ستشكل قبائل ومدن الجنوب الليبي ساحة معركة “استقطاب” بينه وبين سيف الإسلام، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، الذي يحظى بدعم قبيلته القذاذفة. كما سيحظى عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة “الوحدة” المؤقتة، بدعم بعض قبائل المنطقة الغربية وتحديدا التي تتمركز بمدينته مصراتة.

في السياق ذاته، توقعت آمال بوقعيقيص، عضو “ملتقى الحوار السياسي”، “نشاطا لافتا للقبائل في تقديم الدعم لأبنائها إذا ما اقترب موعد الاستحقاق الانتخابي رغم تراجع ثقلها بالمشهد السياسي خلال العقد الماضي”.

وقالت بوقعيقيص لـ”الشرق الأوسط” إن “البعض يصنف المجتمع الليبي بأنه قبائلي، والحقيقة أن القبيلة تحولت منذ سنوات طويلة إلى مجرد إطار عائلي واسع، يتم اللجوء للشيوخ الوجهاء لحل بعض القضايا الاجتماعية كالطلاق والإرث ودفع الدية عن حوادث القتل الخطأ”، متابعة: “أما الخيارات السياسية لأبنائها وتحديدا فيما يتعلق بالانتخابات فلا يوجد حتى من يستطيع أن يدعي أنه قادر على التحكم بها”.

ورأت بوقعيقيص أن “هذا لا يتعارض مع حرص كثير من أبناء أي قبيلة على دعم بعضهم بعضا وخاصة إذا ترشح أحدهم للانتخابات بدافع رابطة الدم خاصة أنهم قد يلجأون حال فوزه لطلب المساعدة منه في حل أزماتهم ومشاكلهم الخاصة أو لتحسين الخدمات للبلديات التي يقطنونها”.

ولفتت بوقعيقيص، إلى أن أغلب الشخصيات التي سبق وقدمت أوراق ترشحها للانتخابات التي كان من المقرر عقدها نهاية عام 2021 أجرت زيارات تقليدية لشيوخ ووجهاء قبائلهم حينذاك وركزت بالمقابل على استقطاب شريحة الشباب، موضحة: “الجميع بات يدرك أن الجيل الجديد سواء من النشطاء السياسيين والمدونين هو القادر عبر استخدامه لمواقع التواصل الاجتماعي وتنسيقه مع القنوات الإعلامية على جذب الأصوات للمرشحين، خاصة أن بعض المرشحين قد يكونون نازحين منذ سنوات عن مناطق التمركز الرئيسية لقبيلتهم”.

وانتهت عضو “ملتقى الحوار السياسي” إلى أن عوامل أخرى باتت تتفوق بمراحل على العامل القبلي “كالمال السياسي وتقديم الوعود بالوظائف الحكومية”.

واعتبر رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا، محمد المصباحي، أن المكون الاجتماعي المتمثل في القبيلة “لا يزال من أبرز الأدوات الفعالة بالعملية الانتخابية إلى جانب الكاريزما الشخصية للمرشح وقدرته على إقناع الناخبين به وبطبيعة الحال القدرات المالية المطلوبة للإنفاق على أي حملة انتخابية”.

وقال المصباحي لـ”الشرق الأوسط “بالطبع سيكون هناك تركيز مجددا على دور القبيلة في دعم المرشحين، خاصة أن المجتمع الليبي لا تزال خياراته مرتبطة بالأقرب لا الأفضل”.

ولفت في هذا الإطار إلى أن “بعض الشخصيات التي ترشحت للانتخابات التي لم تكتمل نهاية عام 2021، لم تنقطع زياراتها وجولاتها حتى الآن إلى المناطق والمدن التي يتواجد بها العدد الأكبر من أبناء قبيلتهم والقبائل المتحالفة معها”.

وأعرب المصباحي – الذي يترأس مركز التمكين للبحوث والدراسات الإستراتيجية – عن تطلعه لتزايد الاعتماد على القبائل في مسار عملية المصالحة الوطنية المطلوب المضي قدما بها قبيل الانتخابات تمهيدا لتقبل الجميع نتائج العملية الانتخابية وضمان عدم العودة للصراع المسلح بين أبناء الوطن على السلطة، مشيداً بـ”الاجتماعات الأخيرة التي عقدت بين قيادات عسكرية وأمنية شرق وغرب البلاد”.

الشرق الأوسط