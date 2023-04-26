الصوفي: مستشفى تراغن يواجه نقصًا بالامكانيات والكوادر الطبية 

الوطن| رصد

أكد مدير المكتب الإعلامي لمستشفى تراغن التعليمي “ناجي الصوفي”، وصول قافلة طبية للمستشفى مكونة من أطباء متخصصين في قرابة 14 مجالا مختلفا.

وأضاف في تصريحات صحافية، اليوم الأربعاء، أنه تم إجراء أكثر من 35 عملية عيون تكللت جميعها بالنجاح.

وأشار إلى أن المستشفى يواجه نقصا في الإمكانيات من ناحية المواد والكوادر الطبية، علما أنه يستقبل حالات من كافة ربوع البلاد سواء من الشرق أو الغرب أو الجنوب

وقال الصوفي إنه للمرة الأولى بمستشفى تراغن التعليمي خاصة والجنوب عامة أجريت عمليات حول ناجحة لمريض في عمر الشباب.