وقوع مروج مخدرات ينتحل صفة رجل عسكري في قبضة البحث الجنائي ببنغازي

أخبار ليبيا 24

وقع مروج مخدرات ينتحل صفة رجل عسكري في بنغازي في قبضة جهاز البحث الجنائي بالجرم المشهود، حيث تمّ القبض عليه في كمين بحوزته أقراص مهلوسة وقطع من الحشيش.

وقال، مسؤول مكتب الاعلام بالجهاز وليد العرفي، لأخبار ليبيا 24، اليوم الأربعاء، إن لجنة القبض بإدارة التحقيقات والاستفاء بالجهاز تلقت معلومات عن شخص يقوم بنشاط مشبوه في منطقة فينيسيا.

وأضاف العرفي، أنّه بعد التحقق من المعلومات تبيّن أن الشخص المرصود من ذوي السوابق ومطلوب للجهات القضائية في حكم غيابي أربع سنوات ونصف في قضية الاتجار بالمواد المخدرة.

وأوضح العرفي، أن بجمع المعلومات عن المطلوب تبيّن أنّه ينتحل صفة عسكري.

وقال، انتقلت لجنة القبض لمكان وجود المطلوب -مقابل الثانوية الفنية- وتمّ نصب كمين له، والقبض عليه وبحوزته 45 قرص من حبوب الهلوسة وقطع من مخدر الحشيش