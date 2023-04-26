العثور على كمية ضخمة من الكوكايين ملقاة على شاطئ البحر شرق مصراتة

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نشرت قوة العمليات المشتركة مصراتة، اليوم الأربعاء، تقريرًا كشفت فيه العثور على كمية ضخمة من الكوكايين عالي النقاء مرمية على شاطئ البحر شرق مدينة مصراتة.

وقدّرت القوة الكمية بأكثر من 50 كيلوغراما، وقالت إنّه تمّ العثور عليها على شاطئ البحر في منطقة تبعد أكثر 70 كيلو مترا شرق مصراتة.

ونشرت القوة صورًا لمخدر الكوكايين الذي تمّ العثور عليه.

وأوضحت القوة، أن العثور على الكمية الكبيرة جاء أثناء قيامها بتسيير دوريات روتينية لتمشيط الطرق والأودية التي تستخدمها عصابات تهريب الممنوعات والهجرة غير الشرعية، حيث عثر على عدد من العبوات التي تحمل بداخلها مسحوقًا أبيض اللون يشتبه في كونه مادة مخدرة ومغلفة بإحكام بعدة طبقات من المواد البلاستيكية.

وأضافت، أنّه على الفور تم ضبط الكمية وإحالتها مباشرةً إلى نيابة المخدرات والمؤثرات العقلية في شرق مصراتة، والتي بدورها باشرت بإتمام الإجراءات القانونية حيالها.

وقالت، إنّه تبيّن بأن المضبوطات تحمل بداخلها أكثر من 50 كيلوغراما من مسحوق “الكوكايين” المخدر عالي النقاء، مشيرة إلى أن هذه الكمية هي أكبر كمية تم ضبطها حتى الآن من مخدر الكوكايين.

وأكّدت القوة، أنها مستمرة في تسيير دورياتها وبشكل مُنتظم في مختلف المدن والمناطق الليبية، لمراقبة جميع الطرق التي تستخدم في أعمال التهريب بكافة صورها، وأنواعها بمساندة جوية من جهاز الطيران الإلكتروني بمركز مصراتة وبالتعاون مع وزارة الداخلية وجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.