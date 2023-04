ليبيا – وصلت أمس الثلاثاء إلى مطار معيتيقة بطرابلس طائرة الخطوط الجوية الأفريقية تقل على متنها أبناء الجالية الليبية بالسودان قادمين من مدينة جدة.

وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة تصريف الأعمال جددت امتنانها البالغ وشكرها العميق للمملكة العربية السعودية حكومةً وشعبًا بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، على توجيهاتهم الكريمة بتقديم كافة التسهيلات التي كللت بنجاح الجهود التي بُذلت لترحيل الرعايا الليبيين لمدينة جدة على متن البواخر التابعة للقوات المسلحة البحرية للمملكة العربية السعودية.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي تنفيذًا لتعليمات رئيس الحكومة والمتابعة المتواصلة من وزيرة الخارجية والتعاون الدولي ووزير المواصلات.

Shares

The post بالصور | وصول الرعايا الليبيين في السودان إلى طرابلس first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية