بالصور.. القبض على أشخاص قامو بسرقة كميات كبيرة من الحديد في بنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الاربعاء عن تمكن “مركز شرطة الفعاكات” من القاء القبض على أشخاص قامو بسرقة الحديد المستخدم في البناء من أمام منزل مواطن وبحوزتهم المبلغ الذي تمت به عملية بيع الحديد المسروق.

وإستجابةً لشكوى مواطن ضد مجهول قام بسرقة الحديد المستخدم في البناء من أمام منزله وأفاد ايضا ان كمية الحديد المسروق كبيرة جداً حيث أصدر السيد رئيس المركز العميد محمدبورويص تعليماته بالبحث والتحري عن المطلوبين عليه تم تكليف أعضاء التحريات بالبحث والتحري من قبل رئيس وحدة التحقيق والتحريات نقيب محمد حيمة .

وتم انتقال اعضاء التحريات إلى مكان الواقعة للمُعاينة وجمع المعلومات عن الفاعلين وأسفرت جهود التحريات عن التوصل لتحديد هوية شخصين تدور حولهما الشُبهات الأول ليبي الجنسية والثاني مصري الجنسية وعلى الفور تم تحديد مكانهم وضبطهم متلبسين بالمبلغ الذي بِيعت به المسروقات .

وتم الإنتقال بهم إلى المركز بالإستدلال معهما تبين أن الأول يُدعى م.ج.ي ليبي الجنسية والثاني يُدعى م.أ.م مصري الجنسية وإعترفا بما نُسب إليهما وتم إحالتهم إلى النيابة العامة ….