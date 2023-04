العريبي واقعيم يبحثان مع مهندسي مشاريع إعادة الإعمار سبل معالجة العراقيل التي تواجه عملهم

ليبيا – اجتمع رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي وعضو اللجنة وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم بعددٍ من كِبار المُهندسين المُشرفين على مشاريع التنمية والتطوير والبنيه التحتية.

حيث تطرق الاجتماع وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة التركيز على صيانة المدارس وإعداد تقارير دورية بخصوصها، بالإضافة إلى اِستعراض ما تم إنجازه من مشروعات والأخرى القائمة حاليًا بالمُدن الليبية.

وتناول الحاضرون أفضل السُبل لمُعالجة العراقيل والصُعوبات التي تُواجه هذه المشروعات والشركات المكلّفه بها ووضع الحلول العاجلة واللازمة لها.

وفي الختام توجّه رئيس اللجنة والوكيل بالثناء على عمل الكوادر الوطنية وكفاءتهم من كِبار المّهندسين والمشرفين والمّتخصّصين الذين حرصوا على إنجاز مهامهم بالصورة المُثلَى، وفقًا لمعايير الجودة المُعتمدة من أجل إعمار بلادهم، داعين لتكثيف جهُود الجميع للاِرتقاء بمظهر المُدن والمناطق الليبية بالشكل الحضاري الذي يليقُ بها.

