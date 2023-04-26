تفاصيل مثيرة في ضبط تاجر مخـدرات ومطلوب في بنغازي

تمكن جهاز البحث الجنائي من القبض على شخص يقوم بتجارة المواد المخدرة والحبوب المهلوسة منتحلا شخصية عسكري.

جاء ذلك بعد تلقي لجنة القبض بإدارة التحقيقات والاستفاء بجهاز البحث الجنائي لمعلومات تفيد قيام شخص بنشاط مشبوه في منطقة فينسيا بمدينة بنغازي.

وبعد التحقق من المعلومات تبين أن الشخص المرصود من ذوي السوابق ومطلوب للجهات القضائية في حكم غيابي أربع سنوات ونصف في قضية الاتجار بالمواد المسكرة والمخدرة.

كما تبين خلال عمليات جمع المعلومات عن الشخص المرصود أنه مدني يتستر بلباس عسكري عن قيامه ببيع المواد المخدرة والحبوب المهلوسة.

وفور ذلك انتقلت لجنة القبض لمكان تواجد المطلوب وهو مقابل الثانوية الفنية لنصب كمين له وهو ما تم وأسفر عن القبض عليه وبحوزته خمسة وأربعون قرص مهلوس وقطع من مخدر الحشيش.