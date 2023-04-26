ضبط سيارة كيا ارتكبت حادث مروري ولاذت بالفرار في طرابلس

أعلنت مديرية أمن طرابلس، الاربعاء عن تمكن قسم شرطـة النجـدة من ضبط مركبة آلية ارتكبت حادث مروري ولاذت بالفرار.

وتمكن أعضاء قسـم شرطــة النجـدة من ضبط مركبـة آلية النوع “كيا أوبتيما ” اللون أسود في التمركز الأمنـي جزيرة الغيران ، وبالاستفسار عنها من غرفة العمليات والسيطرة بمديرية أمن طرابلس تبين بأنها مطلوبة لقسم مرور طرابلس المركز أثر قيامها بحادث مروري ولاذت بالفرار.

وحسب ما أفاد به ضابط الفرقة العاملة لهذا اليوم بقسم شرطة النجدة (ن17 ) اتخذت بشأنها الإجراءات القانونية اللازمة بالخصوص.