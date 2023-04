وزارة التعليم تصدر تعليمات جديدة لسائقي الحافلات المدرسية

وجهت وزراة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية تعميما لمراقبي التعليم بالبلديات، حول تنظيم وضبط سائقي الحافلات وسيارات نقل الطلاب، طالبتهم فيه بإلزامهم بمعايير السلامة وذلك بعد تسجيل عدد من المخالفات المرورية من قبل بعض السائقين.

وطالبت الوزراة في تعميم نشرته على صفحتها الرسمية بفيسبوك، مراقبي التعليم بالبلديات بالتواصل والتنسيق مع أقسام مباحث المرور بمديريات الأمن الواقعة ضمن نطاق البلدية لتوزيع نموذج الاستبيان المعد للغرض وإلزام كافة المؤسسات التعليمية العامة والخاصة بتعبئته والالتزام بهذا الإجراء.

وكانت الوزارة قد أفادت بتسجيل مخالفات بحق سائقي حافلات وسيارات نقل التلاميذ، تتمثل في الإفراط في السرعة وعدم الالتزام بالعدد المسموح به للركاب وعدم إجراء الفحص الفني للمركبات وغيرها من المخالفات القانونية.

المصدر: وزارة التربية والتعليم

