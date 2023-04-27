المركزية للانتخابات المحلية تعلق قوائم النشر في 4 بلديات

الوطن| رصد

نوّهت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية، بتعليق قوائم النشر المبدئي في المراكز الإنتخابية لبلديات، زوارة ودرج وبرقن والجليدة، بناءً على دراسة دقيقة وشاملة للإجراءات والترتيبات اللازمة لإجراء انتخابات محلية نزيهة وشفافة فيها.

وأشارت اللجنة إلى أن هذا القرار يأتي في إطار الجهود المستمرة لتوفير بيئة تنظيمية موحَّدة، تضمن انتخابات نزيهة وشفافة وتتيح الفرصة للمرشحين لتحضير برامجهم الانتخابية ولجميع المواطنين للاطلاع عليها.

ولفتت إلى أن القوائم ستعلن بنحو نهائي بعد الانتهاء من الفحص والمراجعة وتسجيل الشكاوى والاعتراضات إن وجدت، مذكرة بأهمية المشاركة الفعالة في الانتخابات المحلية لاختيار ممثلين “يمثلوننا ويعملون على تحقيق مطالبنا وتطلعاتنا”.