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محتجون غاضبون يقفلون بوابة الصمود بالمدخل الشرقي لمدينة الزاوية احتجاجا على تعذيب ليبيين على يد أفارقة وليبيين

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

أقفل محتجون غاضبون الطريق الساحلي عند المدخل الشرقي لمدينة الزاوية (بوابة الصمود) احتجاجا على تعرض مجموعة من الشباب الليبيين للتعذيب على يد أفارقة وليبيين.

جاء ذلك على خلفية ظهور مجموعة من الليبيين والأفارقة في مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، وهم يقومون بتعذيب جسدي ولفظي لعدد من الشباب.

وتعيش الزاوية في هذه الأثناء على وقع أصوات المحتجين الغاضبين، إذ خرجت أعداد غفيرة في مسيرات عارمة تجوب شوارع المدينة، بينما تجمع المئات وسط الساحات، مطالبين الأجهزة الأمنية بالقبض على المجرمين الذي ظهروا في فيديو التعذيب.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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