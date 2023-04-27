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الدبيبة يشارك في فعليات يوم المرأة الوطني ويعلن عن تأسيس جائزة سنوية لهن

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

شارك رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، في مدينتي طرابلس ومصراتة، بفعاليات اليوم الوطني للمرأة الليبية تحت شعاراخترت التحدي، بحضور عدد من النسوة اللاتي يمثلن المكونات الاجتماعية غربًا وشرقًا وجنوبًا.

وهنأ الدبيبة في كلمته، سيدات ليبيا باليوم الوطني للمرأة الليبية الذي تقارب هذا العام مع عيد الفطر، حيث أوصاهن بالتمسك بالدين الإسلامي والعادات الأصيلة، والتقاليد الليبية الجميلة، والحفاظ على الهوية وصونها.

وشدد رئيس الحكومة منتهية الولاية على أهمية دور المرأة الليبية ضمن مشاركتها في المجال السياسي بكل أشكاله ابتداءً من إبداء المشورة في القضايا العامة، إلى الاستعداد لخوض غمار الانتخابات النيابية والرئاسية.

وأشار الدبيبة خلال كلمته، إلى دور الحكومة المساند للمرأة ضمن حقها الأصيل من خلال توحيد جدول المرتبات، ورفع الحد الأدنى من المعاشات الضمانية، والبدء الفعلي في برنامج التأمين الطبي للمتقاعدات، وصرف علاوة الزوجة والأبناء.

وتطرق رئيس الحكومة الولاية إلى فتح ملف ملاحقة الجرائم الإلكترونية لكل من يتطاول على المرأة الليبية، وذلك للتصدي للحملات الممنهجة التي تشن ضد بعض السيدات الليبيات الناجحات بالفضاء الإلكتروني.

وأعلن الدبيبة في ختام كلمته عن تأسيس جائزة سنوية رفيعة المستوى للمرأة الليبية، تمنح في عدة مجالات علمية وعملية وثقافية، إلى جانب جولته بمعرض الأسرة المنتجة خلال الحدث.

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#اليوم الوطني للمرأة الليبية عبدالحميد الدبيبة ليبيا

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الوطن الليبية

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