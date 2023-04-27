مردة: المفوضية مستعدة من الناحية اللوجستية والفنية لتنفيذ أي استحقاقات مرتقبة

الوطن|رصد

أكد عضو مجلس إدارة مفوضية الانتخابات أبو بكر مردة استعداد المفوضية من الناحية اللوجستية والفنية بشكل عام لتنفيذ أي استحقاقات مرتقبة.

وأضاف مردة في تصريحات صحفية “أجريت زيارات لمكتبي الإدارة الانتخابية في سبها وبراك الشاطئ وبصدد التوجه لمكتب أوباري لمتابعة جاهزيتها وفق خطة مجلس الإدارة“.

وتابع عضو مجلس إدارة مفوضية الانتخابات أن المفوضية في طور التعامل مع التعديل الدستوري الـ13 الذي جاء بثلاث عمليات انتخابية بشأن الرئاسية وغرفتي مجلس الأمة.

وأكد مردة أن إجراء ثلاث عمليات انتخابية متزامنة غير مسبوق في خطة المفوضية، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب توسيع العمل مع مركز الإحصاء والعد.

ولفت عضو مجلس إدارة مفوضية الانتخابات، إلى أن المفوضية في صدد في تعزيز العمل مع مركز الإحصاء لتمكينه من حصر نتائج الانتخابات وإعلانها في مدة محددة ووجيزة.