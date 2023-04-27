القبض على مطلوب ينتحل صفة عسكري وبحوزته 45 قرصًا مهلوسًا

الوطن| رصد

ألقى جهاز البحث الجنائي، القبض على شخص يقوم بتجارة المواد المخدرة والحبوب المهلوسة منتحلا شخصية عسكري، وبحوزته خمسة وأربعون قرص مهلوس وقطع من مخدر الحشيش.

وفي التفاصيل، وصلت لجنة القبض بإدارة التحقيقات بجهاز البحث الجنائي لمعلومات تفيد قيام شخص بنشاط مشبوه في منطقة فينسيا بمدينة بنغازي، وبعد التحقق من المعلومات تبين أن الشخص المرصود من ذوي السوابق ومطلوب للجهات القضائية في حكم غيابي أربع سنوات ونصف في قضية الاتجار بالمواد المسكرة والمخدرة.

كما تبين خلال عمليات جمع المعلومات عن الشخص المرصود أنه مدني يتستر بلباس عسكري خلال بيعه المواد المخدرة والحبوب المهلوسة.