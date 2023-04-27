إخماد حريق ضخم في مخزن للمعدات الزراعية والطبية في قصر بن غشير

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أخمدت فرق الإطفاء العاملة بأقسام قصر بن غشير وأبوسليم وطرابلس إضافة إلى وحدة ميناء الشعاب حريقًا ضخمًا اندلع مساء الأربعاء بمخزن للمعتدات الطبية والزراعية بمنطقة فندق الشريف في قصر بن غشير.

وقالت هيئة السلامة الوطنية إن تلك الفرق تمكنت من السيطرة وإخماد الحريق الكبير في المخزن، لافتة إلى تعاون قطاع الصحة بإرسال عدد من سيارات الإسعاف.

وذكرت الهيئة أن عملية إخماد الحريق شهدت تعرض أحد عناصر إطفاء قصر بن غشير لكسر أثناء مشاركته في العملية.

واندلع حريق آخر الأربعاء بمخزن للمفروشات بمنطقة قصر بن غشير، دون تسجيل أي إصابات بشرية حتى الآن، حسبما ذكر جهاز الإسعاف والطوارئ.

وقال الجهاز، في بلاغ، إن حريقًا اندلع بمخزن للمفروشات بمنطقة قصر بن غشير ولا وجود لإصابات حتى هذه اللحظة.

وأضاف الجهاز، أنه تم دعم فرق الدفاع المدني بفريق طوارئ سوق الخميس امسيحل وفرق الطوارئ بالإدارة العامة، وذلك لتلافي حالات الاختناق من الدفاع المدني ومساعدتهم إذا اقتضت الحاجة.