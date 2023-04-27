عضو بدار إفتاء الغرياني: إقالة العباني واجب شرعي ووطني

دعا عبدالرحمن قدوع عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء التابعة للمفتي المعزول الصادق الغرياني ،إلى إقالة محمد احميدة العباني رئيس هيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية بطرابلس، على خلفية انتقاد الأخير للغرياني، وخلافهما حول رؤية هلال عيد الفطر.

كتب قائلاً على فيسبوك: «سنة 2019 اجتمع عددٌ كبيرٌ من العلماء وكثيرٌ من ممثلي الهيئات العُلمائية في البلد اجتماعين (الأول في طرابلس والثاني في مصراتة) وطالبوا السراج بإقالة رئيس هيئة الأوقاف، وطلب السراج وفدا من المؤتمر لمقابلته، وحصل ذلك، ووعد بإقالته، ثم لم تحصل الإقالة، فراجعه الوفد مرة أخرى فاعترف أنه لا يستطيع ذلك.»

أضاف: «الآن الأمر يتكرر، فهل يملك رئيس الوزراء إقالة العباني وعدم الخضوع للضغوطات؟ لحفظ الهيئة من فسادهم وجهلهم، وحفظ هوية البلد من عبثهم. إقالة العباني واجب شرعي ووطني» على حد قوله.