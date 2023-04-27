تعليق الدراسة بجامعة الزاوية إثر اندلاع احتجاجات غاضبة ضد تنامي جرائم العنف والتعذيب

أخبار ليبيا 24

أعلن اتحاد طلبة جامعة الزاوية، اليوم الخميس، تعليق الدراسة في جميع الكليات على خلفية اندلاع احتجاجات غاضبة فجر اليوم الخميس في مدينة الزاوية احتجاجاً على تدهور الوضع الأمني وتنامي جرائم الخطف والقتل.

وقال الاتحاد، إن تعليق الدراسة جاء بعد اتفاق مع الاتحادات الطلابية بالكليات لما تمر به مدينة الزاوية من انتفاضة الآن واقفال الطرقات وإغلاق مداخل المدينة والطريق الساحلي وميدان الشهداء.

واندلعت احتجاجات غاضبة فجر اليوم الخميس في مدينة الزاوية احتجاجاً على تدهور الوضع الأمني وتنامي جرائم الخطف والقتل، وذلك على خلفية تعرض عدد من الشباب للتعذيب المبرح على أياد أفراد ليبيين وشخص قيل إنّه سوداني الجنسية.

وخرج المحتجون في مسيرات وسط المدينة وأغلقوا، طرقات رئيسية وبوابات بالسواتر الترابية وأحرقوا الإطارات المطاطية، تعبيرا عن رفضهم للمستوى الأمني الكارثي التي وصلت لها مدينتهم في غياب أي دور للحكومة.

وجاءت الاحتجاجات بعدما تمّ نشر مقطع فيديو يظهر تعرض شباب من أبناء المدينة للتعذيب بالجلد والكي والتعليق على يد عصابة من الليبيين وشخص آخر قيل إنّه سوداني الجنسية.

وبحسب روايات شهود عيان، فقد تمّ اقتحام الوكر الموجود في مدخل الزاوية، الذي ارتكبت فيه جريمة التعذيب، وتم القبض على عدد من الأفارقة وإخلاء المقر من كافة المظاهر.

وأعلن المحتجون الدخول في عصيان مدني منذ اليوم احتجاجًا على تفشي الجريمة بعد المقطع المسرب، حيث قام عدد منهم بإغلاق مقر بلدية الزاوية بساتر ترابي.

وخلال الفترة الماضية شهدت الزاوية عمليات قتل وحرب شوارع بين مجموعات مسلحة، والمدينة تعتبر من أكثر المدن الليبية سيطرة من قبل المليشيات.