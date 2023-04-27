طقس معتدل ومستقر في أغلب مناطق ليبيا

الوطن| رصد

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، إن الطقس سيكون معتدلا ومستقرا في أغلب مناطق ليبيا.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على بين (24-27)مْ بمناطق الساحل وبين (28-32) مْ في الدواخل.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين (21- 27)مْ، ولا تتجاوز (19)مْ في مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر في غات.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين (33- 38)مْ, وتسجل تراجعا بسيطا يوم الغد بمناطق الجفرة.

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:

حالة السماء: صافية.

الرياح:شمالية شرقية إلى شمالية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين (34-37)مْ وتسجل تراجعا تدريجيا من يوم الغد.