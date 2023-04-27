إطلاق دوريات أمنية لضبط مالكي الإبل السائبة على جانب الطريق العام في راس لانوف

أخبار ليبيا 24

قالت مديرية أمن راس لانوف إنها كلّفت دوريات من الشرطة للتحري عن مالكي الإبل السائبة على جانب الطريق العام داخل الحدود الإدارية بالمُديرية.

وأوضحت المديرية، الأربعاء، أن الدوريات ستنطلق من أم الغرانيق شرقًا إلى منطقة العامرة غرب هراوة.

وأكّدت المديرية، أنّه سيتم ضبط مالكي الإبل السائبة التي قد تسبب في حوادث مرورية، وإحالتهم إلى النيابة العامة، بتهمة ترك الحيوانات وتسيبها والإهمال في تربيتها.

واعتبرت المديرية أن أصحاب الحيوانات السائبة التي تتسبب في وقوع حوادث طرفًا في القضية، وبالتالي يتحملون الأضرار التي تلحق بالآخرين.

وكانت الطريق الساحلي في راس لانوف قد شهدت عدة حوادث مميتة، جراء وجود الإبل السائبة على جانب الطريق.