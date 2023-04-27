الجديد: رجال الأعمال الليبيون يتنافسون على صناعة حليب “الباكو” فقط

أكد الخبير الاقتصادي مختار الجديد، أن رجال الأعمال الليبيون يتنافسون على صناعة حليب “الباكو” فقط.

وقال الجديد في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “رجال الأعمال في ليبيا يتنافسوا على صناعة حليب الباكو. ويتركون الكثير من الآفاق الاستثمارية الواعدة”.

وأضاف “ما فيكمش حد يطلع حاجة جديدة، مثلا يشري ناقلة نفط أو سفينة شحن بحري، أو يدير مصفاة نفط أو مصنع أسمنت”.

وتابع “نبوا رجال اعمال حقيقيين يطلعوا من الباكو ويبحثوا عن فرص استثمار حقيقية، لو فلوسكم شوية، ديروا شركات مساهمة وخششوا معاكم الناس”.