الزاوية..احتجاجات وإغلاق للطريق الساحلي تنديدا بالوضع الأمني

شهدت مدينة الزاوية غربي العاصمة طرابلس، مظاهرات ليلية شارك فيها عدد من أهالي المدينة الغاضبين بسبب الانفلات الأمني، وغياب دور الأجهزة الأمنية، وذلك بعد انتشار مقطع مرئي لعمليات تعذيب تمارسها إحدى العصابات في حق أبناء المدينة.

وأكدت مصادر محلية أن عدد من أهالي المدينة قاموا بإغلاق الطريق الساحلي من بوابة الصمود بعد انتشار مقطع فيديو مسرب لعدد من الأفارقة يعذبون عددا من المواطنين الليبيين بالمدينة.

وهدد المشاركون في هذه الاحتجاجات بالدخول في عصيان مدني بكامل المدينة، بما في ذلك أغلاق كل الطرق الداخلية، والطريق الساحلي الرابط بين الشرق والغرب الما ر بالمدينة.

وحمل المحتجون الأجهزة الأمنية، تبعات الفوضى والانفلات الأمني الذي تعانيه المدينة، واتجهوا إلى مديرية الأمن تنديدًا بتردي الوضع الأمني في المدينة وتفشي الجريمة و آخرها المقطع المسرب الذي أظهر عناصر مجموعة خارجة عن القانون من الأجانب وهم يقومون بتعذيب عدد من أبناء المدينة دون معرفة خلفيات الحادثة.