ليبيا – قال استاذ العلوم السياسية بالجامعات الليبية، أحمد المهدوي إن هناك مجموعة من الكتائب التابعة للجيش تقوم بحماية الحدود الجنوبية للبلاد منذ فترة ومنها كتيبة “سبل السلام” التي تتخذ من الكفرة مقراً لها، فضلاً عن كتائب أخرى مهمتها حماية الحدود الجنوبية بشكل عام.

المهدوي وفي تصريح خاصة لموقع “أصوات مغاربية” أوضح أن الجيش بات أكثر قدرة اليوم على توفير الحماية للجنوب، لا سيما وأن هناك قوة مشتركة جديدة بصدد التشكيل وتضم قوات من شرق وغرب البلاد لتأمين المنطقة الحدودية وحقول النفط في الجنوب.

وتابع المهدوي حديثه: “الجيش الليبي خاض مؤخرًا عدة مناورات تحاكي الظروف القاسية والصحراوية، وبات قادرًا على صد أية محاولة لنقل المعارك إلى ليبيا أو التوغل إلى أراضيها عبر الحدود الجنوبية”.

وأعرب المهدوي عن اعتقاده بأن الجيش الليبي مستعد لأي سيناريو من هذا القبيل، لا سيما وأن ليبيا عانت من الحروب ولا يمكن أن تتحمل تبعات حرب أخرى تفرض عليها من الخارج.

Shares

The post المهدوي: الجيش الليبي بات قادرًا على صد أية محاولة للتوغل داخل البلاد عبر الحدود الجنوبية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية