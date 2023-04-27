| ليبيا تكسب قضية مرفوعة من شركة “شينهان” الكورية للإنشاءات

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2023/04/27 على الساعة 11:15

: كسبت إدارة القضايا بالدولة الليبية، القضية التحكمية المقامة من شركة “شينهان” الكورية للإنشاءات ضد ليبيا، في ما يتعلق باتفاقية الاستثمار الثنائية بين ليبيا وكوريا لتشجيع وحماية الاستثمارات.

وطالبت الشركة الكورية بتعويض قيمته تقدر بأكثر من 660,560 مليون دينار ليبي مع الفوائد المستحقة حتى تاريخ السداد الكامل، وتعويضها عن جميع المصاريف القانونية التي تكبدتها في دعوى التحكيم.

وادعت الشركة إخلال الجهات الليبية المتعاقدة معها وهي: (جهازي تنمية وتطوير المراكز الإدارية، وجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق)، على تنفيذ 4 مشاريع تتعلق بعقود إنشاء مباني سكنية، وعقود بنية تحتية في مدن زليتن وطرابلس والزاوية.

وأوضحت إدارة القضايا،في بيان لها، أن هيئة التحكيم قضت في 18 أبريل الجاري، برفض جميع طلبات الشركة المدعية وإلزامها بدفع مبلغ 194,931 ألف دولار للدولة الليبية، ودفع تكاليف التحكيم التي تكبدتها ليبيا في غضون 60 يومًا من تاريخ الإخطار بهذا الحكم النهائي.

وأكدت إدارة القضايا أن الشركة الكورية للإنشاءات ستلتزم أيضا بدفع مبلغ 1,267 مليون جنيه إسترليني للدولة الليبية، كأتعاب المحاماة وتكاليف الخبراء والشهود، التي تكبدتها ليبيا في التحكيم، في غضون 60 يومًا من الإخطار بهذا الحكم النهائي.

وأشارت إدارة القضايا بالدولة الليبية أن الشركة الكورية ستتحمل دفع المبالغ المستحقة بفائدة بمعدل 5% سنويًا مضاعفة مرتين لكل قيمة حتى تاريخ الدفع الكامل، إن لم تلتزم بالدفع خلال 60 يوما من الإخطار بهذا الحكم.