أعلن اتحاد طلبة جامعة الزاوية تعليق الدراسة اليوم الخميس في جميع الكليات بالمدينة جراء الاعتصامات التي تشهدها المدينة.

وأوضح الاتحاد عبر صفحته بفيسبوك، أن المدينة تشهد انتفاضة شعبية وإقفالا للطرق والمداخل الرئيسية والطريق الساحلي وميدان الشهداء، احتجاجا على التردي الأمني.

وشهدت الزاوية ليلة البارحة وقفات احتجاجية بدأت من ميدان المدينة ووصلت إلى مديرية الأمن ومقر المجلس البلدي، رفضا لاستمرار ماوصفوه بتردي الوضع الأمني.

وجاءت حالة الغضب الشعبي على خلفية تداول فيديوهات تظهر تعذيب مواطنين بالمدينة.

يذكر أن المدينة شهدت قبل أيام قليلة اشتباكات مسلحة أدت لمقتل مدنيين اثنين، ونزوح عدد من العائلات من منازلهم، حسب مصادر محلية من المدينة.

المصدر: اتحاد طلبة جامعة الزاوية + ليبيا الأحرار

The post تعليق للدراسة الجامعية في الزاوية جراء احتجاجات واسعة appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار