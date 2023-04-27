إيطاليا تحذر من تطور الوضع في السودان: ستزيد المهاجرين إلينا عبر ليبيا

حذر وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، من تطور الأوضاع السياسية والعسكرية في السودان، على الرغم من الاتفاق على هدنة بين طرفي النزاع.

وتوقع الوزير الإيطالي، خلال تصريحات تلفزيونية له، أن تزداد تدفقات الهجرة إلى إيطاليا عبر ليبيا، خلال الأسابيع المقبلة بسبب الأحداث في السودان.

وقال تاياني: “هناك حالة من عدم الاستقرار الشديد. كثير من الناس يذهبون إلى تشاد وإلى الدول المجاورة، ربما سيذهبون إلى مصر، قبل أن يصلوا إلى إيطاليا سيتعين عليهم المرور عبر ليبيا أو تونس، الأمر يتطلب الكثير”.

وأضاف: “من الواضح أن تدفقات الهجرة من المرجح أن تزداد في الأسابيع والأشهر القادمة. ولكن في غضون ذلك نشعر برضا شديد عن عودة الإيطاليين، أشكر وحدة الأزمات بوزارة الخارجية الإيطالية، وسفيرنا بالخرطوم، ودبلوماسيينا ومسؤولينا”.