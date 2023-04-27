شركة الكهرباء تستقبل شحنة كابلات من مصر

الوطن| رصد

استقبلت مخازن الشركة العامة للكهرباء اليوم الخميس سبع شاحنات على متنها شحنة كابلات خاصة بشبكة الجهد المتوسط موردة من مصر.

يأتي ذلك في إطار تغطية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، والمعدات الضرورية لضمان استمرار التغذية في جميع المناطق وتأمين استقرار الشبكة، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأمس الأربعاء، أعلنت الشركة وصول 56 شحنة مخصصة لمحطات إنتاج الطاقة الخمس والرويس وجنوب طرابلس، وقالت الشركة أن الشحنات ستستهم في دعم الشبكة الكهربائية وزيادة أدائها الإنتاجي لتعمل بأقصى قدراتها الإنتاجية.