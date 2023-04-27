طقس معتدل على أغلب المناطق وتوقعات بارتفاع الحرارة الأسبوع القادم على غرب ليبيا

أخبار ليبيا 24

تشهد أغلب مناطق ليبيا، اليوم الخميس، اعتدالا في حالة الطقس، مع وجود تكاثر للسحب من حين لآخر على مناطق أقصى الجنوب الغربي.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى على المناطق الساحلية ما بين 22 و27 مئوية ولا تتجاوز 19 مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

كما تتراوح على مناطق الدواخل والوسط والجنوب ما بين 30 و37 مئوية.

وتتكاثر السحب من حين لآخر على مناطق أقصى الجنوب الغربي (غات والمناطق المجاورة لها).

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن من المتوقع ارتفاع في درجات الحرارة يوم الأحد على معظم المناطق الغربية.