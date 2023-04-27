مردة: مفوضية الانتخابات مستعدة لتنفيذ أي استحقاقات مرتقبة

قال عضو مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات أبو بكر مردة، أنهم مستعدون من الناحية اللوجستية والفنية بشكل عام لتنفيذ أي استحقاقات مرتقبة.

وأضاف مردة، في تصريحات صحفية، أنه أجرى زيارات لمكتبي الإدارة الانتخابية في سبها وبراك الشاطئ وبصدد التوجه لمكتب أوباري لمتابعة جاهزيتها وفق خطة مجلس الإدارة.

وتابع، “نحن في طور التعامل مع التعديل الدستوري الـ13 الذي جاء بثلاث عمليات انتخابية بشأن الرئاسية وغرفتي مجلس الأمة، وأن إجراء ثلاث عمليات انتخابية متزامنة غير مسبوق في خطة المفوضية ما يتطلب توسيع العمل مع مركز الإحصاء والعد.

وأكد مردة أنهم ماضون في تعزيز العمل مع مركز الإحصاء لتمكينه من حصر نتائج الانتخابات وإعلانها في مدة محددة ووجيزة.