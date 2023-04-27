وزير خارجية إيطاليا: أحداث السودان ستزيد تدفقات الهجرة إلينا عبر ليبيا

أكد وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، أنه من المرجح أن تزداد تدفقات الهجرة إلى إيطاليا عبر ليبيا، خلال الأسابيع المقبلة بسبب الأحداث في السودان.

وقال تاياني، في تصريحات تلفزيونية بخصوص أزمة السودان، نشرتها صحيفة “إل تيمبو” الإيطالية، ورصدتها وترجمتها “الساعة 24”: “هناك حالة من عدم الاستقرار الشديد. كثير من الناس يذهبون إلى تشاد وإلى الدول المجاورة، ربما سيذهبون إلى مصر، قبل أن يصلوا إلى إيطاليا سيتعين عليهم المرور عبر ليبيا أو تونس، الأمر يتطلب الكثير”.

وأضاف “مع ذلك، فمن الواضح أن تدفقات الهجرة من المرجح أن تزداد في الأسابيع والأشهر القادمة. ولكن في غضون ذلك نشعر برضا شديد عن عودة الإيطاليين، أشكر وحدة الأزمات بوزارة الخارجية الإيطالية، وسفيرنا بالخرطوم، ودبلوماسيينا ومسؤولينا”.