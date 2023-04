ليبيا – قال مدير الإعلام والمعلومات الخدمية بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية محمد الزيات إن مستشفى غريان التعليمي استقبل 5 أطفال مصابين بحالة تسمم غذائي.

الزيات وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” أكد اكتشافهم بأن حالة التسمم تعود لتناولهم ألبانا فاسدة مجهولة المصدر.

وأوضح الزيات أنه عقب جمع الاستدلالات من قبل فرق مركز الرقابة على الأغذية والأدوية؛ تبين أن الألبان مصدرها مصنع بمنطقة الهيرة يفتقد للشروط الصحية المطلوبة.

وأشار إلى سحبهم عينات من المصنع وإحالتها إلى مختبرات مركز الرقابة على الأغذية والأدوية؛ ليتم التأكد بعد ذلك أنها المصدر الرئيسي للتسمم.

وأكد أن المصنع يفتقد للمواصفات القياسية ولا يوجد طرق تعقيم كما أن طرق التخزين سيئة جدًا، مشيرًا إلى أنه تم إتلاف كمية الألبان بالكامل لظهور علامات تعفن بها بسبب سوء التخزين.

ونوه إلى أن المركز أقفل كامل المصانع المحلية للألبان مؤقتًا وسحب عينات منها للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية.

الزيات لفت النظر إلى توجيههم تنويه إلى كافة مكاتب مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بكافة المدن بضرورة متابعة مصانع الألبان وسحب عينات منها للتأكد من سلامتها.

Shares

The post مركز الرقابة على الأغذية يغلق جميع مصانع الألبان مؤقتًا في مدينة غريان لهذه الأسباب first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية