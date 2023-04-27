بالصور… حالة الطقس ودرجات الحرارة في ليبيا (الخميس 27 ابريل 2023)

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 27 ابريل 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، طقس معتدل ومستقر علي أغلب مناطق ليبيا.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على مابين (24-27مْ على الساحل ومابين (28-32) مْ على الدواخل.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (21- 27)مْ، ولا تتجاوز (19)مْ علي مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر على غات.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (33- 38)مْ, وتسجل تراجع بسيط يوم الغد على مناطق الجفرة.

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح:شمالية شرقية إلى شمالية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (34-37)مْ وتسجل تراجع تدريجي من يوم الغد.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (19:45)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:22).