حمزة: الواقع الأمني بمدينة الزاوية بات كارثيا

أكد أحمد حمزة الناشط الحقوقي، أن الواقع الأمني بمدينة الزاوية بات كارثي.

وقال حمزة، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “شاهدت مقطع الفيديو المتداول، والذي يوثق حوادث ومشاهد صادمة ومؤلمه لتعذيب عدد من المواطنين الليبيين على يد أفارقة يعملون في ميليشيات مسلحة بمدينة الزاوية”.

وأضاف “الواقع الأمني بمدينة الزاوية بات كارثي وجد خطير وباتت وكرا للإجرام والجريمة المنظمة، ويستوجب العمل على معالجة حالة الفراغ والفوضى الأمنية القائمة بالمدينة، وملاحقة الخارجين عن القانون والعدالة”.

وتابع “بالإضافة إلى أهمية مراجعة أوضاع جميع الأجانب المتواجدين على الأراضي الليبية وخاصة منهم المهاجرين غير النظاميين اللذين بات نسبة كبيره منهم متورطين في أعمال اجرامية وانخرطوا في شبكات تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر وتهريب الوقود والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والجرائم الجنائية الأخرى”.