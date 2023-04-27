طقس معتدل مع توقعات بارتفاع الحرارة على غرب ليبيا

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قال المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، إن أغلب مناطق ليبيا، تشهد اعتدالا في حالة الطقس، مع توقعات بارتفاع الحرارة الأحد على المناطق الغربية.

وذكر المركز، أن درجات الحرارة القصوى تتراوح على المناطق الساحلية ما بين 22 و27 مئوية ولا تتجاوز 19 مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر. بينما تتراوح على مناطق الدواخل والوسط والجنوب ما بين 30 و37 مئوية.

وأشار إلى تكاثر السحب من حين لآخر على مناطق أقصى الجنوب الغربي (غات والمناطق المجاورة لها).

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن من المتوقع ارتفاع في درجات الحرارة يوم الأحد على معظم المناطق الغربية.