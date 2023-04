الصغير لـ أهالي الزاوية: عدوكم منكم وبينكم وسينزل مثلكم ومعكم للشارع

ليبيا – رأى وكيل وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة حسن الصغير أن الاحتقان في الزاوية سببه الحقيقي ليس الجريمة بحد ذاتها، لأن الجريمة أصبحت إحدى سمات المدينة، مشيرًا إلى أن الاحتقان والحنق سببه من ارتكب الجريمة كونهم غير ليبيين حتى وإن كان بمساعدة ليبيين أو بحمايتهم.

الصغير وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال: “إن هناك من يعتقد بأنه قادر على احتكار الجريمة لنفسه يحميها ويرعاها ويقوم بها ويتجنب عقوبتها، لكن ينسى هؤلاء بأنهم بمرور الزمن يخلقون البيئة المثلى لمجرمين ولجرائم تطال الجميع بما فيهم من كانوا يتباهون باحتكار القتل والتعذيب والسلب والنهب”.

وتابع الصغير حديثه: “انظروا إلى أكبر المدن المعروفة بالجريمة والجريمة المنظمة ستجدون بأنها كلها بدأت بنفس الطريقة، اقتصاد الحروب والفوضى والجريمة يطال الجميع بعدها وينقل العدوى لما يجاوره ولمن حوله”.

الصغير ختم: “لا أنصح ولا أشجع أيًا من سكان الزاوية البسطاء بالتظاهر أو الادعاء بإمكانية التغيير بالتجمهر والهتاف، لأنه ببساطة عدوكم منكم وبينكم وسينزل مثلكم ومعكم للشارع، فكلهم يرى بأنه ليس السبب فيما حصل ويحصل وسيحصل”.

