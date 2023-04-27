| أهالي الزاوية يحتجون على تعذيب ليبيين بشكل وحشي على يد مهاجرين أفارقة

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2023/04/27 على الساعة 11:45

: خرج أهالي مدينة الزاوية الليبية إلى الشوارع، قبل فجر اليوم الخميس، للتعبير عن استنكارهم وسخطهم من انتشار ما وصفوها بـ”أوكار الجريمة” في المدينة وعصابات المهاجرين الأفارقة.

وجاءت الاحتجاجات كرد فعل إثرانتشار مقاطع فيديو تظهر شباباً من المدينة وهم يعذبون على أيدي مهاجرين أفارقة تحت حماية مجموعات مسلحة من أبناء المدينة.

ووفق ما تداولته وسائل إعلام محلية، فقد جاب المتظاهرون بعض شوارع الزاوية، ورددوا هتافات تطالب بتطهير المدينة من العصابات المسلحة، وقاموا أيضاً بإغلاق مدخل المدينة الشرقي المؤدي إلى العاصمة طرابلس.

تعذيب وحشي

وظهر في المقطع المصوّر،الذي تداول بشكل واسع على منصات التواصل وأثار غضب النشطاء في ليبيا، مجموعة من الشباب الليبيين يتعرضون لضرب مبرح وتعنيف وسبّ وشتم بأبشع الألفاظ، وذلك بعد تكبيلهم وتجريدهم من ملابسهم على أيدي آخرين يتكلمون لهجات إفريقية، تحت حماية وقيادة إحدى الميليشيات المسلحة بمدينة الزاوية التي يبدو أنها استخدمتهم لتعذيب أبناء البلد، بينما لم يتبين الغرض من احتجازهم وتعذيبهم.

وللإشارة فإنه لم يصدر أي تعليق رسمي من حكومة طرابلس، أو مجلس الزاوية البلدي، بينما رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا استغرابه من أحداث الزاوية، متسائلاً عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: “ألهذا الحد وصلنا؟”.

وأثارت الواقعة المرعبة استياء نشطاء السوشيال ميديا، الذي اعتبرها انتهاكا صارخا لمواطنين ليبيين في مدينتهم على يد المهاجرين الأفارقة الذين تحتضنهم المدن الليبية شرقا وغربا.