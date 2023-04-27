ليبيا.. عميد طبرق يعلن صرف جميع مرتبات العاملين في البلدية

اجتمع عميد بلدية طبرق، فرج بوالخطابية، بعدد من القطاعات من بينها مصلحة التسجيل العقاري، ومكتب التخطيط العمراني، ومكتب التخطيط الحضري، ومدير المشروعات.

وقال بوالخطابية في تصريحات صحفية، إن الاجتماع خُصص أمس الأربعاء لمناقشة التعديات على المخططات العامة وتكليف مكتب استشاري لإعادة الطلب ببعض المخالفات والمخططات العامة والمواقع والإدارات.

وأكد بوخطابية، أنه تم صرف جميع مرتبات العاملين لنهاية شهر 4، ولا يوجد أي مشاكل مالية من ناحية المرتبات وأعمال النظافة وما إلى ذلك.