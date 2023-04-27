حراك شباب الزاوية يدعو لتطبيق الحد على من عذّب الليبيين في المدينة

الوطن| رصد

طالب حراك شباب الزاوية، في بيان له، بإلغاء القوة الأمنية المشتركة وإعادة هيكلتها مرة أخرى، وتجريم السحرة وإصدار قانون يجرم كل من يتعامل معهم.

وأكد الحراك ضرورة تطبيق الحد على الأفارقة الذين ظهروا في فيديو التعذيب، وإيقاف عمل مديرية الأمن بالكامل وامتثالها للقضاء.

كما طالب بانتخاب مجلس بلدي جديد وإيقاف جميع أعضاء المجلس البلدي الحالي ومحاسبتهم، وإعادة هيكلة الأجهزة العاملة مع مصفاة الزاوية بالتنسيق مع حرس المنشآت النفطية ليمنعوا التهريب، مشيراً إلى أنه سيتم تشكيل لجنة من شباب الحراك لمتابعة تنفيذ هذا المطلب.

ودعا إلى إغلاق جميع محطات البنزين المعروف عنها تهريب الوقود، وهم 5 محطات.

وأعلن الحراك العصيان المدني، وإغلاق جميع مداخل ومخارج المدينة، وإغلاق مصفاة الزاوية لحين تنفيذ مطالبهم.