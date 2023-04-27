فؤاد من إيطاليا: بقاء العباني في الأوقاف سيزيد الفتنة

دعا محمد فؤاد، محلل قنوات الإخوان المقيم في إيطاليا، إلى وضع حد للخلاف الدائر بين ما سماها «التيارات الدينية» في ليبيا، وقال: «أنا أعتقد أن حدة الخلاف بين التيارات الدينية فى ليبيا لابد من وضع حد لها، وإن كان جمع الكلمة مستحيل اليوم فعلى الأقل يجب تهدئة الخلافات» وفق تعبيره.

أضاف على فيسبوك: «السلفيون كانوا يحترمون علماء البلد ويأخذون بفتاويهم وليس كما يحدث اليوم، وأعتقد أن رئيس الأوقاف مسئول مسئولية مباشرة عما حدث وأن محاولته فرض تيار واحد على المساجد بدون مراعاة لمذهب أهل البلد يجب أن ينتهى، ولحل اليوم هو باستبداله بشخصية توافقية ترضى الجميع و تكون على مسافة واحدة من الجميع.. أما بقاؤه بعد كل ماحصل فسيزيد الفتنة والله اعلم.» وفق قوله.