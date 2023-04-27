“هاتف الإنذار” يبلغ عن وجود مهاجرين في محنة وسط المتوسط بعد انطلاقهم من درنة

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أبلغ “هتاف الإنذار” اليوم الخميس عن وجود قارب هجرة على متنه ما بين 30 إلى 35 شخصًا في محنة وسط البحر الأبيض المتوسط.

وقالت المنصة المختصة في رصد الهجرة غير الشرعية عبر المتوسّط، إنّه تلقى تنبيها لوجود قارب في محنة، وعلى متنه حوالي 30 إلى 35 شخصًا.

وأشارت المنصة إلى أن القارب غادر من درنة في شرق ليبيا. وأوضح، أن الاتصال مع القارب بات صعبًا وهو في حالة مستمرة للحصول على موقفهم بالضبط.

وذكر، أنّه تمّ إبلاغ السلطات، مطالبًا بعدم تركهم يغرقون.

ولفتت المنصة إلى غرق الكثير من الأشخاص خلال الأيام الماضية خلال محاولتهم الوصول إلى جنوب أوروبا.