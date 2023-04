المبروك: مطالب أهل الزاوية في إصلاح وضع المدينة مشروعة وواجبة

ليبيا – أكد عضو الاتحاد العالمي للمسلمين “الشيخ” ونيس المبروك أن مطالب أهل الزاوية الكرام في إصلاح وضع المدينة مشروعة بل وواجبة.

المبروك وفي منشور له عبر صفحته الشخثبة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال: “علينا جميعًا الوقوف مع أهل الزاوية، شريطة ألا يُستدرج أو يجنح أي أحد لمظاهر العنف أو التخريب، أو توجيه التهم دون بينة، وأن يلتف الناس حول أعيانهم وكبارهم ولا يخرجون عن الحلول التي يقدمونها”.

