عمران: اجتماعات لجنة (6+6) لن تفضي إلى نتائج ملموسة

قالت عضو هيئة صياغة الدستور نادية عمران إن اجتماعات لجنة (6+6) لن تفضي إلى نتائج ملموسة.

عمران وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما”، أضافت موضحةً: “من خلال التجارب السابقة وبغض النظر عن التدخل في المسار الدستوري من قبل مجلسي النواب والدولة والإجراءات المخالفة للوثائق الدستورية في ليبيا فإن اجتماعات لجنة (6+6) لن تفضي لنتائج ملموسة”.

ورأت أنه لن يكون لاجتماعات لجنة (6+6) تأثير في حل الأزمة الليبية؛ ولن يفضي ما تقوم به لأي عملية انتخابية، معتبرةً أنها مجرد حلقة في سلسلة التمطيط والإطالة والتلاعب بمصير الليبيين للبقاء في المشهد، وبعثة الأمم المتحدة ومبعوثها عبدالله باثيلي يدركون ذلك جيدًا.