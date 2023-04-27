ليبيا تفوز في قضية تحكيمية ضد شركة كورية

أعلنت هيئة القضايا بالدولة الليبية عن كسب القضية التحكيمية المقامة من شركة “شينهان” الكورية للإنشاءات ضد الدولة الليبية استنادا إلى اتفاقية الاستثمار الثنائية بين ليبيا وكوريا لتشجيع وحماية الاستثمارات.

وكانت الشركة الكورية قد طالبت بتعويض قيمته 600 مليون دينار ليبي مع الفوائد المستحقة حتى تاريخ السداد الكامل وتعويضها عن جميع المصاريف القانونية التي تكبدتها في دعوى التحكيم.

و ذلك بعد أن ادعت الشركة إخلال الجهات المتعاقدة معها حيث كانت الشركة متعاقد معاها لتنفيذ اربعة مشاريع تتعلق بعقود انشاء مباني سكنية ، و عقود بنية تحتية في كل من زليتن و طرابلس و الزاوية .

وأوضحت إدارة القضايا أن هيئة التحكيم قضت في 18 أبريل الجاري، برفض جميع طلبات الشركة المدعية وإلزامها بدفع مبلغ 194,931 ألف دولار للدولة الليبية، ودفع تكاليف التحكيم التي تكبدتها ليبيا في غضون 60 يومًا من تاريخ الإخطار بهذا الحكم النهائي.