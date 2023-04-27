الدبيبة يعلن تأسيس جائزة سنوية رفيعة المستوى للمرأة الليبية

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أعلن رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، تأسيس جائزة سنوية رفيعة المستوى للمرأة الليبية، تمنح في عدة مجالات علمية وعملية وثقافية.

وشدد الدبيبة، الأربعاء، على أهمية دور المرأة الليبية ضمن مشاركتها في المجال السياسي بكل أشكاله ابتداء من إبداء المشورة في القضايا العامة، إلى الاستعداد لخوض غمار الانتخابات النيابية والرئاسية.

واعتبر الدبيبة أن حكومته ساندت المرأة الليبية ضمن حقها الأصيل من خلال توحيد جدول المرتبات، ورفع الحد الأدنى من المعاشات الضمانية، والبدء الفعلي في برنامج التأمين الطبي للمتقاعدات، وصرف علاوة الزوجة والأبناء.

ولفت إلى أن الحكومة باشرت فتح ملف ملاحقة الجرائم الإلكترونية، لكل من يتطاول على المرأة الليبية، للتصدي للحملات الممنهجة التي تشن ضد بعض السيدات الليبيات الناجحات بالفضاء الإلكتروني.