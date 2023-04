داخلية الدبيبة: إزالة عدة مبانٍ مخالفة في داخل الحدود الإدارية لبلدية الخمس

ليبيا – قامت دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية بإزالة العديد من المباني المخالفة في بلدية الخمس.

بيان صحفي صدر عن وزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اطلعت عليه صحيفة المرصد، أوضح أن عملية الإزالة جاءت بناء على أمر النيابة العامة وبعد انتهاء المهلة الممنوحة لأصحابها بحلول نهاية عطلة عيد الفطر المحددة من قبل الحكومة بيوم الثلاثاء الموافق للـ25 من أبريل الجاري.

وبحسب البيان، شاركت دوريات جهاز الشرطة الزراعية ومهندسين من مشروع السكة الحديدية في عمليات الإزلة في داخل الحدود الإدارية للبلدية.

