توتر شديد بالزاوية.. إغلاق خطوط الوقود والغاز وإعلان العصيان المدني

الوطن| رصد

تشهد مدينة الزاوية منذ مساء أمس وحتى اليوم الخميس توترا غير مسبوق، حيث أقدم محتجون على إغلاق صمامات الوقود والغاز التي تعبر من مصفاة الزاوية إلى غرب طرابلس وسط توقعات بحدوث خلل في إمدادات الكهرباء.

كما أكدت مصادر إغلاق المحتجين طريق الطويبية الفرسان وقطع الطريق الساحلي “الزاوية – طرابلس” أمام المواطنين بشكل تام، فيما أعلنت مدارس المدينة وقف الدراسة اليوم الخميس.

وتأتي هذه الاحتجاجات على خلفية تردي الأوضاع الأمنية في مدينة الزاوية ونشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر تعذيب شبان ليبيين على يد وافدين أفارقة تابعين لمليشيات مسلحة .

من جهته أعلن حراك شباب الزاوية العصيان المدني، وإغلاق جميع مداخل ومخارج المدينة، وإغلاق مصفاة الزاوية لحين تنفيذ مطالبهم.

وطالب الحراك في بيان بإلغاء القوة الأمنية المشتركة وإعادة هيكلتها مرة أخرى، وتجريم السحرة وإصدار قانون يجرم كل من يتعامل معهم، وتطبيق الحد على الأفارقة الذين ظهروا في الفيديو، وإيقاف عمل مديرية الأمن بالكامل وامتثالها للقضاء.

كما طالب البيان بانتخاب مجلس بلدي جديد وإيقاف جميع أعضاء المجلس البلدي الحالي ومحاسبتهم، وإعادة هيكلة الأجهزة العاملة مع مصفاة الزاوية بالتنسيق مع حرس المنشآت النفطية ليمنعوا التهريب، وسيتم تشكيل لجنة من شباب الحراك لمتابعة تنفيذ هذا المطلب، ومحاسبة الأجهزة الأمنية التي تعاملت مع الأفارقة أو باعت لهم البنزين، وإغلاق جميع محطات البنزين المعروف عنها تهريب الوقود، وهي 5 محطات.