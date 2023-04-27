انطلاق معرض مصراتة الدولي للنقل والخدمات اللوجيستية 29 مايو

ينطلق معرض ليبيا للنقل والخدمات اللوجستية في دورته الثانية بمعرض مصراتة الدولي في الفترة من 29 إلى 31 مايو، بمشاركة كبرى الشركات المحلية والدولية المتخصصة في خدمات النقل والشحن الجوي والبري والبحري، والخدمات اللوجستية، وبرعاية استراتيجية من المنطقة الحرة بمصراتة، وشراكة مع شركة ليبيا اللوجستية.

بحسب بيان المنطقة الحرة مصراتة، يهدف المعرض إلى تعزيز القطاع الاقتصادي وتوسيع نطاق الأعمال في المنطقة، ويسعى إلى توفير الفرص الاستثمارية والتجارية للشركات ورجال الأعمال المشاركين في هذه الفاعلية وتعزيز مفهوم دعم سلاسل الامداد.