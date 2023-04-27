شباب الزاوية يعلنون العصيان المدني وإجراءات أخرى.. هذه تفاصيلها

أعلن حراك شباب الزاوية، اليوم الخميس البدء في تنفيذ عصيان مدني شامل في مدينة الزاوية، وإغلاق جميع مداخل ومخارج المدينة، وإغلاق مصفاة الزاوية لحين تنفيذ مطالبهم.

وطالب الحراك في بيان صدر صباح اليوم الخميس، بإلغاء القوة الأمنية المشتركة وإعادة هيكلتها مرة أخرى، وتجريم ما وصفوه بالسحرة وإصدار قانون يجرم كل من يتعامل معهم، وتطبيق الحد على الأفارقة الذين ظهروا في فيديو التعذيب، وإيقاف عمل مديرية الأمن بالكامل وامتثالها للقضاء.

كما طالب الحراك بإيقاف جميع أعضاء المجلس البلدي الحالي ومحاسبتهم، وانتخاب مجلس بلدي جديد، إضافة لإعادة هيكلة الأجهزة العاملة مع مصفاة الزاوية بالتنسيق مع حرس المنشآت النفطية ليمنعوا التهريب، وسيتم تشكيل لجنة من شباب الحراك لمتابعة تنفيذ هذا المطلب.

ودعا البيان لإغلاق جميع محطات البنزين المعروف عنها تهريب الوقود، وهي 5 محطات، ومحاسبة الأجهزة الأمنية التي تعاملت مع الأفارقة أو باعت لهم البنزين.

وشهدت مدينة الزاوية غربي العاصمة طرابلس، احتجاجات ليلية شارك فيها عدد من أهالي المدينة الغاضبين بسبب الانفلات الأمني، وغياب دور الأجهزة الأمنية، وذلك بعد انتشار مقطع مرئي لعمليات تعذيب تمارسها إحدى العصابات في حق أبناء المدينة.

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