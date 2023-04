تقرير تحليلي: الانتخابات الرئاسية والتشريعية ليست كافية لإحلال السلام في ليبيا

ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشره “معهد الولايات المتحدة للسلام” الضوء على حالة الصراع المعقد للغاية في ليبيا غير القابلة للحل عبر إجراء الاستحقاقات الانتخابية.

التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من مضامينه صحيفة المرصد، أكد أن هذه الاستحقاقات غير كافية لإنهاء هذا الصراع فالحاجة قائمة إلى استراتيجية شاملة لإحلال السلام بعد المضي في إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية عبر تلبية حاجة البلاد إلى مؤسسات موحدة ومصالحة وطنية شاملة.

وأوضح التقرير أن الاستحقاقات الانتخابية خطوة حاسمة في شق طريق نحو السلام، إلا أنها ليست الدواء الشافي لمعالجة الدوافع العميقة الجذور لهذا الصراع البيزنطي والمنافسات الشديدة والمريرة والفصائل التي ظهرت منذ العام 2011، ما يعني أن الأولوية يجب أن تكون لبناء الثقة بين الليبيين.

وشدد التقرير على وجوب مراعاة التيارات الخفية ما وراء العمليات الانتخابية والتعامل معها وأدوار المؤسسات الوطنية في التخفيف من الاستقطاب الشديد في البلاد، والتركيز على الإمكانية الممكن من خلال إسهام المجتمع الدولي في تقديم المساعدة المطلوبة.

وأرجع التقرير تفاقم التوترات الداخلية واسعة النطاق إلى النزاعات الإقليمية والمحلية بين مختلف القبائل والجماعات المسلحة والتهميش المناطقي في البلاد، لا سيما في منطقة فزان، فالتفاعل المعقد للمظالم والاستياء يولد دائرة ذاتية من الصراع والعنف إلى جانب تدخلات دولية إقليمية خادمة لمصالح خارجية.

وأضاف التقرير: إن الدوافع الاستراتيجية والاقتصادية والجيوسياسية لهذه الجهات الأجنبية فاقمت الوضع من خلال إمداد الحلفاء الليبيين بالأسلحة والمساعدات المالية والمرتزقة الأجانب، ما جعل السعي لتحقيق السلام والاستقرار بعيد المنال أكثر من أي وقت مضى وترك الشعب الليبي تحت وطأة صراع لا نهاية له في الأفق.

وبين التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تعني أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية لا تستطيع بمفردها التغلب على الصعاب، وإن كانت ذات مصداقية وشفافية فالفصائل المتناحرة مطالبة بالاجتماع سوية للاتفاق على تسوية سياسية تعالج الأسباب الجذرية للصراع وإيجاد إطار لتقاسم السلطة والموارد وتحقيق اللا مركزية.

وتابع التقرير: إن تعزيز المصالحة الوطنية الشاملة مطلوب هو الآخر بهدف معالجة المظالم، ما يعني حاجة ذلك لوقت وجهود متضافرة وإرادة سياسية لبناء الثقة بين الليبيين وتعزيز شرعية المؤسسات للبدء في وضع ليبيا على طريق مستقبل سلمي ومستقر.

وبحسب التقرير، تتوقف جهود إعادة توحيد المؤسسات المنقسمة على الإصلاح والمناقشات الجوهرية حول اللارمركزية بالغة الأهمية جنبا إلى جنب المصالحة الوطنية الشاملة، بهدف إصلاح نظام الحكم لمواءمة مؤسساتية مع المعايير الدولية وتكييف لتلبية التوقعات المحلية.

ونبه التقرير لوجود تعقيدات تقنية لعملية اللامركزية في الحوكمة وإحالة لها إلى الهيئات دون الوطنية، ما يحتم أن يتم إعادتها إلى مؤسسات ذات طابع وطني متفهمة لها والآليات اللازمة لتحقيقها، فالأخيرة ستساعد في إنشاء وصقل رؤية وطن بهدف تقديمها للشعب الليبي للتقييم والإضافة والحذف والتعديل.

واختتم التقرير بالإشارة إلى وجوب دعم جهود المجلس الرئاسي والجهات الأخرى المحلية الفاعلة الهادفة للوصول إلى المصالحة الوطنية الشاملة من خلال لعب المجتمع الدولي دورًا محوريًا للتغلب على الاستقطاب عبر توفير الموارد والخبرات، إلا أن الليبيين أنفسهم هم المعنيون في النهاية بشق طريقهم نحو السلام.

ترجمة المرصد – خاص

