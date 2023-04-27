بالعون: الحرب السودانية ستزعزع استقرار المنطقة بما في ذلك ليبيا

أخبارليبيا24- خاص

قالت عضو مجلس النواب أسمهان بالعون إن الحرب السودانية الأخيرة ستؤدي على الأرجح إلى زعزعة استقرار المنطقة بأكملها ليس السودان فقط، بما في ذلك ليبيا ودول الجوار.

وأوضحت بالعون في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ اليوم الخميس، أنه إذا طال أمد الحرب سيؤدي إلى فتح باب التدخلات الأجنبية بين الدول العظمى التي لها مصلحة في تقسيم السودان، والسيطرة على ثرواته الطبيعية وموقعها الجغرافي”.

وطالبت عضو النواب، رئاسة مجلس النواب ولجنة الأمن القومي الدعوة لعقد جلسة طارئة لبحث آخر التطورات العسكرية في السودان ومدى انعكاساتها على المدى القصير والطويل على أمن واستقرار ليبيا.

وأضافت بالعون، أن القيادة العامة يمكن أن تلعب دور الوساطة بين الأطراف السودانية المتحاربة كطرف محايد، لإنهاء النزاع بالوسائل الدبلوماسية قبل أن تغرق السودان في أتون حرب أهلية طويلة الأمد ستكون تداعياتها خطيرة على أمن واستقرار ليبيا.